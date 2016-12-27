Умер Андрей Меньшиков, один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши"

Заслуженному деятелю искусств России было 72 года. Он скончался в результате болезни.

В Москве на 73-м году жизни скончался Андрей Меньшиков. Он был одним из создателей КВН и телепередачи "Спокойной ночи, малыши".

Как стало известно, Меньшиков умер в результате болезни. Подробности, а также дата и место похорон в настоящее время не сообщаются.

Андрей Меньшиков был у истоков создания КВН в 1960-х годах, а в 1986 году он принимал участие в его возрождении. Также он известен по работе над передачами "Спокойной ночи, малыши", "Будильник", "Веселые ребята". В 1991 году Меньшиков получил американскую премию "Эмми" за первый советско-американский детский телемост "Может быть одной семьей", который он режиссировал.

Виктор Шуленин, председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения, рассказал, что новость о смерти Меньшикова стала полной неожиданностью.

Александр Масляков, президент Международного союза КВН, также выразил соболезнования.

"... Это кусок моей жизни как-то отошел и убыл, потому что Андрей в молодости играл в КВН, потом встретились в Молодежной редакции, вместе работали. Андрей был практически одним из инициаторов возрождения КВН в 1986 году... Это все забыть нельзя. И это в моей памяти, и в памяти коллег, с которыми мы работали. Андрей — мой коллега, друг, и это навсегда", — передает ТАСС слова Маслякова.

Фото: osv-tv.ru