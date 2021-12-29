Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской получил травму колена

Гном Гномыч уменьшил физические нагрузки из-за проблем со здоровьем.

Сын спортсмена и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил травму колена. Маленький Александр Плющенко сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Гном Гномыч признался, что сейчас у него тяжелый период. Недавно он сломал руку и переболел гриппом. Теперь получил травму ноги. Мальчику придется уменьшить физические нагрузки. Юному фигуристу нельзя делать прыжки и вращаться на льду.

В период, когда усиленно заниматься спортом не рекомендуется, мальчик много мечтает. Так, он признался, что видел сон, в котором отдыхал на Мальдивах.Но пока поездки ему только представляются в грезах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Гном Гномыч выступил на юбилее Алексея Мишина.

Фото: Instagram / gnomgnomych