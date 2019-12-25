Сын Бжезинского рассказал, как заставить Россию изменить политику

Иан Бжезинский - бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО.

Сын Збигнева Бжезинского Иан Бжезинский рассказал, как заставить Россию изменить политику. Он считает, что Штаты должны ужесточить политику в отношении РФ. Об этом пишет РБК.

Иан Бжезинский - бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО. Он отметил, что в последние 15 лет Запад, в том числе и США, отвечал на действия России ограничительными мерами. Это экономические санкции, непродолжительная дипломатическая изоляция и отправка американских солдат в Европу.

Бжезинский считает, что все эти ограничения только придали храбрости президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что США должны укрепить своё военное положение и готовиться к конфликтам высокой интенсивности. Также он уверен, что в НАТО нужно принять Украину и Грузию, а также жёстко пресекать информационную войну со стороны РФ.

Бжезинский отметил, что экономические санкции по отношению к России нужно расширить — с отдельных лиц до целых секторов экономики.

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