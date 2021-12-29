Сын Александра Кержакова серьезно травмировался в детском саду в Петербурге

Мальчик упал на левую руку и получил перелом левой плечевой кости со смещением.

Полиция Петроградского района выясняет обстоятельства травмирования сына экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Об этом стало известно Piter.TV.

Несчастный случай произошел 9 февраля около трех часов дня в детском саду на Кемской улице. 4-летний Артемий упал на левую руку. В результате у мальчика диагностировали перелом левой плечевой кости со смещением. После оказания медицинской помощи ребенка в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка.

Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году. В 2017 году у пары родился сын Артемий. В том же году погиб отец Миланы, сенатор Совета Федерации. Спустя год стало известно о разрыве Кержакова и Тюльпановой, еще через год они развелись. Ребенок остался с матерью.

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Фото: Instagram / milana_tulpanova