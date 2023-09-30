Симулятор EA FC 24 ругает каждый второй геймер

Игра уже вышла в свет на всех платформах.

Компания Electronic Arts опубликовала на собственном YouTube трейлер игры EA Sports FC 24. В настоящее время данная игра уже вышла в свет на всех платформах. Речь идет о новой части футбольных симуляторов, ранее выходившей под брендом FIFA. В презентационных роликах к проекту были задействованы многие звезды спорта. В том числе в кадре появился норвежский форвард Эрлинг Холанн. Однако в стриминговом сервисе Steam для персональных компьютеров проект получает от пользователей смешанные оценки. Сейчас рейтинг симулятора составляет всего 50.79% на основе более 2200 отзывов от пользователей.

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Фото и видео: YouTube / IGN