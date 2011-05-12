Disney выпустила трейлер мультфильма "Заветное желание"

Премьера проекта запланирована на 22 ноября.

В социальных сетях появился расширенный трейлер "Заветного желания". Речь идет о новом анимационном мюзикле, создание которого приурочено к 100-летию мультипликационной студии Disney. История расскажет о 17-летней принцессе по имени Аша из королевства Росас. Вместе со своим преданным другом (ягнёнком Валентино) героиня знакомится со Звездой, которая может исполнить любые желания. Персонажей истории озвучивали лауреатка "Оскара" Ариана ДеБоз, актеры Крис Пайн и Алан Тьюдик. Режиссёрами ленты выступили Крис Бак и дебютантка Фон Вирасунторн. Официальная премьера "Желания" в американских кинотеатрах состоится 22 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Walt Disney Animation Studio