Techland показала Фатина и Толгу из будущих обновлений Dying Light 2

Авторы игры презентовали новинки, которые ожидаются в обновлении к игре.

Разработчики проекта Dying Light 2: Stay Human поделились с игроками планами по дальнейшему развитию игры. Свежий ролик, опубликованный Techland, демонстрирует нововведения наглядно. Пользователи получат от авторов компьютерной игры больше графических опций, дополнительный контент и улучшенный игровой процесс. В мире появится большее количество противников, которых можно будет сражать новыми добиваниями или стрельбой. Здесь авторы напоминают о том, что по сюжету второй части игры от такого оружия люди избавились ещё до начала ключевых событий. Предположительно, оружие будет внедряться в редких случаях как категория "уникальные предметы". Игроки не исключают версии того, что с этим вооружением персонажам помогут Толга и Фатин,которых в последний раз геймеры видели в ходе Dying Light: The Following.

Геймплейный трейлер Forgive Me Father 2 раскрывает дату выхода в раннем доступе.

Фото и видео: YouTube / IGN