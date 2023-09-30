Геймплейный трейлер Forgive Me Father 2 раскрывает дату выхода в раннем доступе

В ранний доступ игра выйдет 19 октября.

Издательство IGN опубликовало в социальных сетях трейлер, сообщающий зрителям о дате выхода в свет компьютерной игры Forgive Me Father 2 в стриминговом сервисе Steam. Известно, что шутер создан компанией Byte Barrel. Он будет доступен в раннем доступе пользователям с 19 октября.Авторы проекта пояснили, что выбор в пользу раннего доступа снизит нагрузку на игру.

Напомним, что еще год назад, в апреле 2022 года, польская студия разработки Byte Barrel выпустила из раннего доступа стильный хоррор-шутер Forgive Me Father. В настоящее время специалисты трудятся над продолжением. Они показали миру короткий трейлер из Forgive Me Father 2. Судя по видеозаписи, геймеров ждет продолжение истории священника, а создатели снова будут придерживаться комиксовой стилистики. Персонаж будет искать для себя искупление грехов. Критики добавили, что фигуры в свежем проекте выглядят чуть более детализованными.

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Фото и видео: YouTube / IGN