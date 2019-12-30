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Alena_Zinovieva
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Симоньян пошутила над сообщениями о своей госпитализации

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Главный редактор RT заявила, что у нее не может быть сердечного приступа из-за того, что у нее "нет сердца".

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян пошутила над сообщениями о своей госпитализации. В своем Telegram-канале она написала, что у нее "нет и не может быть сердечного приступа" по той простой причине, что у нее "нет сердца".

Ранее в СМИ появилась информация, что Симоньян стало плохо во время совещания в Администрации президента. Сейчас она якобы находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По некоторым данным, у Симоньян обнаружили проблемы с сердцем.

Теги: госпитализация, маргарита симоньян, сердечный приступ
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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