Главный редактор RT заявила, что у нее не может быть сердечного приступа из-за того, что у нее "нет сердца".

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян пошутила над сообщениями о своей госпитализации. В своем Telegram-канале она написала, что у нее "нет и не может быть сердечного приступа" по той простой причине, что у нее "нет сердца".

Ранее в СМИ появилась информация, что Симоньян стало плохо во время совещания в Администрации президента. Сейчас она якобы находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По некоторым данным, у Симоньян обнаружили проблемы с сердцем.