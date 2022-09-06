Она также отметила, что сейчас у страны нет никакого будущего.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян допустила вероятность гражданской войны в США. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, еще 30 лет назад было бы невозможным представить себе такую ситуацию. Симоньян подчеркнула, что сейчас риск гражданской войны в США имеется. Она также отметила, что сейчас у страны нет никакого будущего.

Потому что идеологический фанатизм и ему подчинение всей жизни еще никого никогда до добра не доводили. Маргарита Симоньян, главный редактор RT

Ранее Байден выступил против включения России в американский список стран-спонсоров терроризма.

Видео: RuTube / Маргарита Симоньян