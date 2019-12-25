Симфонический оркестр Ленобласти проведет бесплатную трансляцию концерта

К просмотру могут присоединиться любители музыки по всему миру.

В пятницу, 27 марта, пройдет первый онлайн-концерт оркестра Ленинградской области "Таврический". Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.

Трансляция состоится в 20:00 на международном портале сайте "СLASSIC AT HOME", который был создан совсем недавно. Также просмотр будет доступен в официальных социальных сетях – Twitch.tv, Youtube, ВКонтакте и Facebook. Запись выступления будет вестись с помощью камер с захватом в 360 градусов и применением технологии VR.

Художественный руководитель коллектива Михаил Голиков отметил, что "Таврический" планирует провести в таком формате все выступления, запланированные на ближайшие полтора месяца.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет онлайн-акция "Цифровой диктант".

Фото: Официальный сайт оркестра "Таврический"