Симферопольская телебашня поздравила крымчан с Новым годом

На полуострове показали новогодние символы, спроектированные на телебашне.

На территории города Симферополя местная телебашня включила в новогоднюю ночь тематическую праздничную подсветку. Обновленное изображение жители Крыма увидели с 22 часов вечера 31 декабря. Посмотреть на торжественную инсталляцию можно было вплоть до трех часов утра первого января. Соответствующую информацию распространили в социальных сетях сотрудники регионального отделения Союза журналистов России. Они уточнили, что крымчане могли увидеть на телевизионной башне популярную символику - снеговиков, Деда Мороза, мандарины.

В новогоднем режиме телебашня будет работать также с 1 по 8 января с 18:00 до 20:00. пресс-служба Союза журналистов России

Дополнительно телебашня на полуострове запускал куранты за минуту до наступления Нового года.

Телебашня с 27 декабря засияет по-новогоднему в Петербурге.

Фото и видео: Крымское отделение Союза журналистов России