Симферопольца задержали за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
Подчёркивается, что задержанный — сторонник праворадикальной организации.
Установлено, что подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети Интернет материалов.
цитата из пресс-релиза УФСБ
Проводятся оперативно-следственные действия.
Ранее был задержан директор аэропорта Челябинска, его подозревают в мошенничестве.
Фото: pixabay.com
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