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Симферопольца задержали за призывы к терроризму
Сегодня, 15:47
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matveyvn

Симферопольца задержали за призывы к терроризму

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Проводятся оперативно-следственные действия.

Симферопольца задержали за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Подчёркивается, что задержанный — сторонник праворадикальной организации.

Установлено, что подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети Интернет материалов.

цитата из пресс-релиза УФСБ

Проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее был задержан директор аэропорта Челябинска, его подозревают в мошенничестве.

Фото: pixabay.com

Теги: крым, сифирополь, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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