Проводятся оперативно-следственные действия.

Симферопольца задержали за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Подчёркивается, что задержанный — сторонник праворадикальной организации.

Установлено, что подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети Интернет материалов. цитата из пресс-релиза УФСБ

Проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее был задержан директор аэропорта Челябинска, его подозревают в мошенничестве.

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