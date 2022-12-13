Силуанов заявил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям

Глава Минфина РФ рассказал о задачах финансового рынка страны.

Россияне теряют интерес к финансовым вложениям. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном правительственном совещании при участии главы государства Владимире Путине сделал глава министерства по финансам Антон Силуанов. Чиновник пояснил, что власти предлагают населению инструменты для вложения денежных средств и получения за этот счет дополнительного дохода. Эти задачи эксперт счел ключевыми для развития отечественного финансового рынка.

Речь идет о том, как создать интерес к финансовым вложениям у наших граждан. Потому что наши граждане - один из основных инвесторов на финансовом рынке. Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился, и ситуация понятна - интерес снижается. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антони Силуанов добавил, что в этом вопросе гражданам предлагается использовать программу долгосрочных сбережений, новый инструмент индивидуальных инвестиционных счетов или страхование жизни, при истечении срока договора человеку дается инвестиционный доход.

Силуанов заявил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит 2% ВВП.

Фото и видео: Правительство России