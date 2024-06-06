Силуанов заявил о планах продажи изъятых государством активов

Глава Минфина прокомментировал ситуацию с "Макфой".

Финансовые и имущественные активы, переданные в государственную казну по решениям судебных инстанций, планируется реализовывать. Соответствующей информацией в рамках выступления на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил министр по финансам страны Антон Силуанов. Таким образом чиновник ответил на вопрос модератора мероприятия, главы профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Депутат в рамках темы об инвестициях в экономической системе поднял вопрос о доверии и привлечении частных инвестиций в свете расследования уголовных дел по "Макфе" и Соликамскому магниевому заводу. Парламентарий спросил у экспертов, будет ли страна производить государственные макароны

С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Таки задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что иск Генеральной прокуратуры страны об обращении в доход государства имущества "Макфы" был удовлетворен судом 8 мая.

Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов.

Фото и видео: ПМЭФ