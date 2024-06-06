Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов

Глава Минфина РФ рассказал о пройденных этапах в экономике.

Москва научилась выходить из турбулентных ситуаций в мировой экономике благодаря собственной денежно-кредитной и бюджетной политике. Соответствующей информацией в рамках выступления на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил министр по финансам страны Антон Силуанов. Чиновник заметил, что сложнейшие ситуации пройдены за счет работы бюджетных принципов и правил, которым следовало правительство.

Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны - это COVID, 2019 год, санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны. Антон Силуанов, глава Минфин РФ

Силуанов: санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ.

Фото и видео: ПМЭФ