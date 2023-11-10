Глава Минфина РФ назвал задачи, стоящие перед ведомство.

Санкционное давление стало одним из ключевых факторов для развития российской экономической системы. Соответствующей информацией в рамках выступления на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил министр по финансам страны Антон Силуанов. Он объяснил участникам мероприятия, почему Россия признана четвертой экономикой мира по ВВП по паритету покупательской способности.

Почему так произошло быстро? Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас - растет. Поэтому этот процесс ускорился. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Всемирный банк периодически обновляет оценки ВВП по паритету покупательной способности, чтобы отразить последние экономические данные и изменения в мировой экономике. Пересмотренные в 2024 году данные показали, что Россия поднялась на 4-е место в мировом рейтинге экономик по ВВП ППС.

Силуанов: РФ ответит аналогично при незаконном использовании ее активов на Западе.

Фото и видео: ПМЭФ