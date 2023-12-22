Силуанов: РФ ответит аналогично при незаконном использовании ее активов на Западе

Глава Минфина рассказал о готовности реагировать на действия недружественных стран.

Москва даст аналогичный ответ в случае незаконного использования ее финансовых активов западными странами, у властей страны для этого есть необходимые ресурсы. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков - это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие основы, правовые основы для западных стран не действуют. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник напомнил, что теперь западные политики говорят о том, что золотовалютные резервы России они пока что не планируют забирать, но при этом намерены доходы от использования таких резервов направлять на цели, которые самостоятельно определят. В Минфине напомнили, что у России есть аналогичные возможности, связанные с замороженными денежными средствами на счетах "С".

Силуанов: субъектам РФ нужно дать больше полномочий в налогообложении дорогих объектов.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН