Силуанов: субъектам РФ нужно дать больше полномочий в налогообложении дорогих объектов

Глава Минфина РФ рассказал о нововведениях в налоговой системе.

Российское министерство по финансам считает, что субъектам и муниципалитетам страны нужно дать больше должностных полномочий в налогообложении дорогих объектов. Соответствующее заявление руководитель профильного ведомства Антон Силуанов сделал в рамках выступления на пленарном заседании в Государственной Думе. Чиновник выступил в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.

Слышим предложение о том, чтобы наделить регионы большими полномочиями по налогам и расширить их налогооблагаемую базу. Считаем, что следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов призвал поддерживать бизнес, который не выводит деньги в офшоры.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ