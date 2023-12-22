Силуанов призвал поддерживать бизнес, который не выводит деньги в офшоры

Глава Минфина РФ рассказал о средствах финансирования экономики.

Государственная поддержка должна оказываться тем предприятиям страны, которые не выводят денежные средства в офшоры или откладывают в дивиденды, а тем, кто вкладывает в развитие производства и инновации. Соответствующее заявление руководитель министерства по финансам Антон Силуанов сделал в рамках выступления на пленарном заседании в Государственной Думе. Чиновник выступил в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы. По словам специалиста из правительства, дополнительные средства, которые власти страны получат от изменения налогов для бизнес-индустрии, пойдут в том числе на поддержку экономической системы. Речь идет о стимулировании профильных отраслей, обеспечивающие долгосрочный рост показателей. Дополнительно финансирование коснется развития инфраструктуры, строительства жилого сектора и дорог, меры поддержки МСП.

Поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ