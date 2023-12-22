Минфин рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог

Российское министерство по финансам рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог. Соответствующее заявление руководитель профильного ведомства Антон Силуанов сделал в рамках выступления на пленарном заседании в Государственной Думе. Чиновник выступил в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.
На экспертном совете прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор в туристический налог. Рассмотрим эту инициативу.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Минфин поддерживает предложение не повышать НДС.
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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