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Минфин рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог

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Антон Силуанов рассказал об инициативе для регионов.

Российское министерство по финансам рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог. Соответствующее заявление руководитель профильного ведомства Антон Силуанов сделал в рамках выступления на пленарном заседании в Государственной Думе. Чиновник выступил в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.

На экспертном совете прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор в туристический налог. Рассмотрим эту инициативу.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Минфин поддерживает предложение не повышать НДС.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: антон силуанов, госдума, курортный сбор, минфин, туристический налог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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