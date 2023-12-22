Минфин поддерживает предложение не повышать НДС

Антон Силуанов рассказал о поддержке МСП.

Российское министерство по финансам поддерживает предложение депутатов нижней палаты парламента и бизнес-индустрии не повышать ставку НДС. Соответствующее заявление руководитель профильного ведомства Антон Силуанов сделал в рамках выступления на пленарном заседании в Государственной Думе. Чиновник выступил в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы. Он пояснил, что такие инициативы поступили в профильное ведомство во время проводимых консультаций. Если увеличить ставку НДС, то это негативно скажется на росте инфляции в стране. Антон Силуанов добавил, что властям важно донастроить порог годовой выручки для освобождения малых предприятий от НДС, так как на территории стран ЕАЭС показатель специальных режимов для МСП сейчас значительно ниже.

Необходимо проанализировать, донастроить его таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой - компании, которые созданы для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили бы справедливые налоги. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ