Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ

Антон Силуанов выступил в Госдуме.

Российское министерство по финансам будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для того, чтобы отечественная налоговая система оставалась конкурентоспособной по сравнению с соседними странами. Соответствующее заявление руководитель профильного ведомства Антон Силуанов сделал в рамках выступления на правительственном часе в Государственной Думе.

Мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник уточнил, что поддерживает предложение депутатов и бизнесменов не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20 процентов. В противном случае это может ускорить инфляцию.

Силуанов прогнозирует сохранение курса рубля в нынешних параметрах.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ