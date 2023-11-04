Силуанов прогнозирует сохранение курса рубля в нынешних параметрах

Глава Минфина РФ оценил правительственные меры по укреплению курса нацвалюты.

Курс российской национальной валюты стабилизировался и будет находится в нынешних параметрах. Соответствующее заявление российский министр по финансам Антон Силуанов сделал в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Чиновник заметил, что государство принято антикиризсные меры по укреплению рубля. Спикер считает, что постановления сработали. В качестве примера он привез укал президента Владимира Путина о том, что требуется больше контроля за возвратом выручки от экспортеров. По словам Антона Силуанова, эта ситуация влияет на на соотношение курса к иностранным валютам.

Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться. Поэтому бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов призвал меньше обращать внимания на курс доллара.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"