Силуанов: Дальнему Востоку нужны не субсидии, а условия для развития

Глава Минфина призвал коллег развивать регионы ДФО.

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Дальнему Востоку нужны не субсидии, а условия для развития. Такое мнение чиновник высказал во время правительственного совещания, посвященного вопросам социально-демографического развития региона.

Когда мы говорим о том, что давайте больше денег дадим на поддержку регионов, мне кажется, здесь все-таки надо говорить об удочке, давать деньги инвестиционного плана, развивать экономику. Наша задача - создать условия для развития. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник напомнил, что в России хорошо работают специальные налоговые режимы. Также он упомянул о функционировании программу, направленную на создание новых рабочих мест, налоговой базы и улучшение качества жизни людей. При этом программа регулярно дополняется и усиливается по показателю финансирования. Силуанов подчеркнул, что большинство регионов ДФО имеют бюджетную обеспеченность выше среднего уровня. Шесть субъектов из одиннадцати имеют субсидии и другие целевые трансферты выше средней отметки.

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Фото: Piter.tv