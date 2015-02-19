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Силуанов заверил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета

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В Минфине РФ рассказали о профиците госбюджета текущего года.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заверил коллег из кабинета министров в том, что западные санкции не повлияли на исполнение государственного бюджета, а все взятые правительством социальные и прочие обязательства реализовываются в бесперебойном режиме. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе презентации профильного доклада о исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2022 года.

Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антон силуанов, бюджет, минфин, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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