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Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов

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Минфин объяснил, что работа по проблеме все еще ведется.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов на отечественные ценные бумаги. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистской Наилей Аскер-заде для телеканала "Россия-24".

Мы в диалоге находимся, пока решение, окончательное, еще в процессе рассмотрения.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что профильное ведомство получил право в 2023 году выпустить рублевые государственные бумаги на общую сумму до 800 миллиардов рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды. Это необходимо в целях снижения внешнего государственного валютного долга страны. Антон Силуанов пояснил, что чиновники готовы двигаться в направлении, но при учете тех цен, которые "складываются на эти активы". Речь идет о том, что в соответствии с рынком должна определять стоимость еврооблигации, произволить обмены на рублевые облигации. Такое предложение устраивает не все заинтересованные стороны.

Силуанов назвал позитивной атмосферу при работе над бюджетом.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live

Теги: антон силуанов, евробонды, запад, инвестиции, минфин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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