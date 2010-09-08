Силуанов назвал позитивной атмосферу при работе над бюджетом

Глава Минфина РФ рассказал о сотрудничестве с депутатами по проекту.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов назвал позитивной и деловой атмосферу при работе над бюджетом в Государственной Думе страны. Чиновник объяснил, что чиновникам и законодателям удалось найти решения по налогообложению, изменению структуры федерального бюджета на следующие три года. Об этом эксперт упомянул в ходе интервью с журналисткой наилей Аскер-заде для телеканала "Россия-24".

Много очень было сделано. И несмотря на сложность бюджета, была очень такая позитивная деловая атмосфера в Думе по работе над основным финансовым планом. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр пояснил, что уже ко второму чтению проекта парламентарии выделили дополнительные ассигнования на новые территории, а также нашли все необходимые ресурсы для выполнения социальных обязательств и восстановления инфраструктуры в этих регионах России. Далее работа будет вестись в верхней палате парламента (Совете Федерации).

Силуанов: Минфин продолжит развивать соцконтракт.

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