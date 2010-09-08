Силуанов: Минфин продолжит развивать соцконтракт

В ведомстве объяснили, для чего стране нужна такая поддержка бизнеса.

Российское министерство по финансам продолжит развивать социальные контракты в качестве меры государственной поддержки предпринимательства. Соответствующее заявление глава профильного ведомства Антон Силуанов сделал в ходе интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде для телеканала "Россия-24". Эксперт назвал подобный проект "хорошей практикой" для бизнес-индустрии. Соцконтракты с 2021 года заключило порядка 250 тысяч человек.

Динамика людей, которые заключают соцконтракты, положительная и мы будем дальше развивать это направление поддержки людей с точки зрения развития своих возможностей и способностей. Мне кажется это гораздо более правильная мера, чем просто платить пособие по безработице. Надо создавать свое дело, создавать свой бизнес и государство здесь подставляет плечо. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов объяснил, что из себя представляют такие социальные контракты. Речь идет о том, что правительство страны помогает бизнесменам, которые создают свое дело при помощи выделения грантов. При этом россиянин берет на себя ответственность создать бизнес, а также заниматься трудовой деятельностью по его реализации. При этом он формирует для себя доход. По мнению министра финансов РФ, задачей чиновников является сделать так, чтобы люди без работы или с низкооплачиваемой профессией, могли стать самостоятельными предпринимателями.

Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live