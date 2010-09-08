Глава Минфина РФ счел российскую экономику рыночной.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов сравнил степень вмешательства в экономику в России и на Западе. В ходе интервью с журналисткой Наилей Аске-заде для телеканала "Россия-24", чиновник отметил, что Москва вмешивается в ситуацию не больше, чем иностранные коллеги. В частности, кабинет министров помогал национальной экономике и предпринимателям антикризисными мерами в пандемию коронавирусной инфекции.

Решение чисто политизировано. Понятно, что у нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что Минторг США 10 ноября сообщил о том, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее со стороны государства. В качестве реакции на это постановление США Минэкономразвития России заявило о том, что решение американской стороны лишить Россию статуса "предвзятое и носит политически мотивированный характер".

Минфин обсуждает варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live