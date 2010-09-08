Минфин обсуждает варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

Антон Силуанов рассказал о том, что проблема находится на начальной стадии обсуждения.

Российское министерство по финансам обсуждает варианты обмена замороженных за границей активов иностранных и российских инвесторов. Соответствующей информацией с журналисткой Наилей Аске-заде в эфире телеканала "Россия-24" поделился глава профильного ведомства Антон Силуанов. Чиновник оценил теоретическую возможность подобного соглашения. Он отметил, что для начала потребуется принять ряд законодательных инициатив, которые позволили бы Минфину использовать замороженные средства зарубежных вкладчиков на расчеты по тем активам, которые находятся в замороженном состоянии за пределами страны.

Непростая ситуация. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов добавил, что в рамках рассмотрения вариантов решения проблемы, нужно выверить объем замороженных активов и получить соответствующие подтверждения о соблюдении отечественных и иностранных инвесторов.

Силуанов: Минфин склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13%.

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