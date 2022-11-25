Силуанов: Минфин склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13%

Глава Минфина рассказал о возможном изменении законодательства для нерезидентов страны.

Российский министр по финансам Антон Силуанов рассказал о том, что профильное ведомство склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших граждан РФ на уровне 13%. Это говорит о том, что уехавшие с территории страны россияне, которые продолжают работать за границей, сохранят для себя налогообложение на уровне резидентов. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-заде. Эксперт уточнил, что в 2022 году количество таких граждан возросло по сравнению с предыдущими годами.

Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять, значит, статус резидентства. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр добавил, что при отъезде из России многие продолжают вести удаленный бизнес на территории РФ. В таком случае человек может вообще не быть налоговым резидентом нигде. Минфин РФ хочет восстановить "налоговую справедливость", чтобы даже находясь за границей гражданин все равно платил соответственно и подоходный налог.

Силуанов: проект бюджета предусматривает по 100 млрд рублей на микроэлектронику ежегодно.

Фото и видео: Telegram / Наиля