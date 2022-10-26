Силуанов: проект бюджета предусматривает по 100 млрд рублей на микроэлектронику ежегодно

Глава Минфина объяснил, почему стране следует вкладываться в данное направление.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о том, что проект государственного бюджета предусматривает по 100 миллиардов рублей на микроэлектронику ежегодно. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания с представителями политической партии "Справедливая Россия - За правду", проводимого 25 октября на площадке Государственной Думы. Эксперт напомнил законодателям о том, что без вышеуказанной отрасли на сегодня "ни одна техника не работает"

Несмотря на все сложности бюджета, предусмотрены новые важные направления. А именно - технологическая независимость, так называемое импортозамещение. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Глава ведомства подчеркнул, что бюджет России предусматривает выделение денежных средств и прочих ресурсов на формирование отечественной отрасли микроэлектроники.

Силуанов не исключил, что дефицит бюджета текущего года превысит 0,9% ВВП.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ