Силуанов не исключил, что дефицит бюджета текущего года превысит 0,9% ВВП

Глава Минфина рассказал о том, куда уйдут сверхдоходы.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов не исключил, что дефицит федерального бюджета текущего года превысит 0,9% ВВП. Соответствующей информацией чиновник поделился во время интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде в эфире телеканала "Россия-1". Гость программы рассказал о новых задачах для профильного ведомства, которые возникли в 2022 году.

Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт уверен в том, что в 2023 году министерству финансов потребуются дополнительные ресурсы. Эти денежные средства в первую очередь будут изъяты из дополнительных доходов, которые экспортеры получают из-за высокой стоимости ресурсов и товаров на глобальных рынках. Речь идет о реализации нефти, газа и минеральных удобрений. Антон Силуанов подчеркнул, что все рассматриваемые сверхдоходы являются источниками для государственного бюджета. Однако ведомство изымает лишь их часть.

Силуанов заявил, что бюджет "дошлифовывают" перед внесением в Госдуму.

Фото и видео: Telegram / Наиля