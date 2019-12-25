Силуанов заявил, что бюджет "дошлифовывают" перед внесением в Госдуму

В Минфине рассказали о доработке деталей документа на плановый период 2023-2025 годов.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что государственный бюджет на плановый период 2023-2025 годов чиновники сейчас "дошлифовывают" перед внесением документа в Государственную Думу. Об этом чиновник рассказал на пленарном заседании Московского финансового форума. Он назвал бюджет страны "тонким инструментом".

Я всегда говорю и буду говорить, что бюджет - это и инструмент развития, и бюджет, - мы видим исторически, - может быть разрушителен. Потому что безудержные дефициты бюджета приводят к инфляциям, дестабилизации рынков. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт полагает, что властям РФ необходимо найти ту "золотую середину", при которой федеральный бюджет максимально сконцентрирует ресурсы на развитии экономики и выполнении социальных задач с одной стороны, а со второй не будет дисбалансом на финансовом рынке. Антон Силуанов добавил, что этого очень сложно достичь.

Силуанов назвал возможности сырьевой экономики силой России.

Фото и видео: Московский финансовый форум

