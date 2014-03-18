Глава Минфина поспорил с Алексеем Кудриным.

Антон Силуанов назвал возможности сырьевой экономики силой России. На пленарном заседании Московского финансового форума глава российского министерства по финансам ответил на слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Ранее чиновник заметил, что зависимость экономической системы страны от добычи и поставки углеводородов по-прежнему является ключевой слабостью РФ. По мнению Силуанова, одновременно с этим такая энергетическая зависимость является и силой государства.

Я бы здесь поспорил, это наша сила тоже. Нефтегазовый сектор, кстати сказать, очень высокотехнологичный. И инвестиции в высокотехнологичный сектор - дорогого тоже стоит. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

При этом чиновник заметил, что государству требуется прививка и профилактика о того, чтобы получить "голландские последствия" в виде траты всех нефтегазовых доходов России.

Силуанов: Минфин продолжает исполнять все социальные обязательства.

Фото и видео: Московский финансовый форум