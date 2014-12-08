Силуанов: Минфин продолжает исполнять все социальные обязательства

Глава ведомства сообщил о достаточном финансировании.

Российское министерство по финансам продолжает исполнять все социальные и инфраструктурные обязательства перед населением. При этом профильное ведомство ставит перед собой и новые задачи, так как на эти нужды хватает государственного финансирования. Соответствующее заявление в ходе интервью для телеканала "Россия-24" сделал министр Антон Силуанов. Он принял участие в съемках специального фильма, посвященного 220-летию Минфина РФ. Чиновник отметил, что уровень инфляции в стране падает.

Мы ставим себе новые амбициозные задачи, которые связаны с поддержкой ключевых отраслей промышленности, мы продолжаем социальные проекты, которые раньше намечали. Во всяком случае, деньги изыскиваем, финансы в стране есть. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Минфин считает целесообразным в нынешних условиях создавать резервы в золоте и юанях.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

