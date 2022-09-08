Минфин считает целесообразным в нынешних условиях создавать резервы в золоте и юанях

Российское министерство по финансам считает целесообразным в нынешних условиях, связанных с санкционным западным давлением, создавать резервы в золоте и юанях. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал глава профильного ведомства Антон Силуанов. Он принял участие в съемках специального фильма, посвященного 220-летию Минфина РФ. Чиновник пояснил, что также следует говорить о перспективах использования валют дружественных государств.
Безусловно роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Минфин надеется вскоре урегулировать вопросы транграничных платежей в криптовалюте.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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