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Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики
Сегодня, 11:48
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Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики

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Глава Минфина не исключает превышение показателей по правительственным прогнозам.

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики. Чиновник не исключил того, что по результатам текущего года темы и показатели в отрасли превысят правительственные прогнозы. Он напомнил, что эксперты Минэкономразвития говорили о предположительном росте ВВП РФ к концу 2021 года на 4,2%.

Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что сегодня проводятся парламентские слушания по программе о параметрах федерального бюджета на период с 2022 по 2024 года. Глава Минфина принимает в мероприятии участие по видеосвязи, так как он находится на самоизоляции.

Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: антон силуанов, бюджет, минфин, экономика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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