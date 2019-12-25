Глава Минфина не исключает превышение показателей по правительственным прогнозам.

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики. Чиновник не исключил того, что по результатам текущего года темы и показатели в отрасли превысят правительственные прогнозы. Он напомнил, что эксперты Минэкономразвития говорили о предположительном росте ВВП РФ к концу 2021 года на 4,2%.

Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что сегодня проводятся парламентские слушания по программе о параметрах федерального бюджета на период с 2022 по 2024 года. Глава Минфина принимает в мероприятии участие по видеосвязи, так как он находится на самоизоляции.

Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие.

Фото: YouTube / Россия-24