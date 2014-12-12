Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие

Глава кабмина РФ рассказал о профиците бюджета РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал в целом хорошими результаты исполнения федерального бюджета в I полугодии. Такое заявление чиновник сделал во время заседания кабинета министров 29 сентября.

Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По информации от чиновника,государственный доход превысил прогнозные показатели более чем на треть. Благодаря этому бюджет страны имеет существенный профицит. При этом объем государственного долга остается на комфортном уровне. Эксперты ожидают позитивных тенденций по восстановлению национальной экономики. Уже 30 сентября кабмин направит законопроект нового бюджета на рассмотрение в Госдуму РФ.

Мишустин поручил правительству активнее взаимодействовать с регионами по вопросу туризма.

Фото и видео: Правительство России