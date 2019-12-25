Глава кабмина РФ оценил перспективны развития индустрии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил правительству активнее взаимодействовать с регионами по вопросу туризма. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал на встрече с вице-премьерами РФ. Чиновник пояснил своим заместителям, что данное направление может стать основным для экономик многих субъектов РФ. Для этого государство должно обеспечить безопасные поездки по стране. Мишустин подчеркнул, что прежде всего говорит об активном отдыхе путешественников.

По вопросам развития туризма надо активно взаимодействовать с регионами. Они хорошо понимают и свои преимущества, и те направления, которым необходимо уделить особое внимание, чтобы поездки стали комфортными. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин поздравил всех, кто трудится в сфере гостеприимства с профессиональным праздником, который отмечается 27 сентября. В России в данной отрасли трудоустроены порядка 2 млн человек. В курортные сезоны это число возрастает до 4-5 млн человек. Глава кабмина призвал коллег сделать внутренний туризм более удобным и комфортным для населения, решить задачи по повышению уровня сервиса и совершенствованию инфраструктуры. Особые перспективы развития премьер видит в экскурсионных, пляжных, оздоровительных поездках по стране.

Правительство России расширит поддержку трудоустройства безработных.

Фото и видео: Правительство России