Правительство России расширит поддержку трудоустройства безработных

Михаил Мишустин рассказал о продлении программы субсидий для работодателей.

Правительство России в рамках поддержки трудового рынка приняло решение о продлении и расширении программы стимулирования найма.Такое заявление на совещании с вице-премьерами РФ сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. По словам чиновника, соответствующее постановление уже подписано. Сейчас программой могут воспользоваться работодатели, которые хотят официально нанять на работу людей, зарегистрированных на бирже труда до 1 августа. Для таких категорий предпринимателей предусмотрены федеральные субсидии. Поэтапно бизнесмены получают по три минимальных размера оплаты труда.

Более того, субсидии будут выплачиваться, если они примут на работу граждан с ограничениями по здоровью, а также одиноких и многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина подчеркнул, что для работодателя не будет иметь значение, когда именно сотрудник встал на учет в центре занятости. Мишустин напомнил коллегам о том, что из-за жизненных обстоятельств гражданам зачастую тяжело найти работу. При этом ситуация на рынке труда значительно улучшилась по сравнению с той, что фиксировалась по стране год или полтора года назад.

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Фото и видео: Правительство России