Кабмин утвердил концепцию развития креативных индустрий в России

Программа разработана на 9 лет.

Российское правительство утвердило концепцию развития креативных и творческих индустрий по стране. Такое заявление на видеосовещании с вице-премьерами сделал Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что программа утверждена кабинетом министров на ближайшие девять лет.

Концепция будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса, а главное - даст людям дополнительные возможности для самореализации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что данная концепция позволит регионам выполнить национальные цели, определенные российским президентом.

Правительство разрабатывает инструменты достижения поставленных национальных целей развития для регионов.

Фото и видео: Правительство России