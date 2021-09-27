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Кабмин утвердил концепцию развития креативных индустрий в России

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Программа разработана на 9 лет.

Российское правительство утвердило концепцию развития креативных и творческих индустрий по стране. Такое заявление на видеосовещании с вице-премьерами сделал Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что программа утверждена кабинетом министров на ближайшие девять лет.

Концепция будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса, а главное - даст людям дополнительные возможности для самореализации.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что данная концепция позволит регионам выполнить национальные цели, определенные российским президентом.

Правительство разрабатывает инструменты достижения поставленных национальных целей развития для регионов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, креативные кластеры, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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