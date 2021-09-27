Кабмин утвердил концепцию развития креативных индустрий в России

Российское правительство утвердило концепцию развития креативных и творческих индустрий по стране. Такое заявление на видеосовещании с вице-премьерами сделал Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что программа утверждена кабинетом министров на ближайшие девять лет.
Концепция будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса, а главное - даст людям дополнительные возможности для самореализации.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник напомнил, что данная концепция позволит регионам выполнить национальные цели, определенные российским президентом.
Правительство разрабатывает инструменты достижения поставленных национальных целей развития для регионов.
Фото и видео: Правительство России
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