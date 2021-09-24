Правительство разрабатывает инструменты достижения поставленных национальных целей развития для регионов

Для регионов уже доступны новые механизмы привлечения дополнительных средств.

Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам III ежегодного форума для глав городов "Дни лидеров муниципального управления" сказал, что разрабатываются инструменты, которые помогут регионам добиться поставленных национальных целей развития.

Мишустин отметил, что уже доступны новые механизмы привлечения допсредств в развитие инфраструктуры. Это инфраструктурные облигации, инфраструктурные бюджетные кредиты и так далее. В связи с этим появились дополнительные возможности для развития дорог, жилищного строительства, а также коммунального хозяйства.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Хельсинки возобновили автобусные рейсы.

Видео: Правительство России