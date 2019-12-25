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Между Петербургом и Хельсинки возобновили автобусные рейсы
Сегодня, 11:08
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Между Петербургом и Хельсинки возобновили автобусные рейсы

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Важно отметить, что поездки с туристическими целями пока запрещены. 

С 1 октября между Петербургом и Хельсинки возобновят автобусные рейсы, сообщили в пресс-службе Lux Express. Примечательно, что перевозчик заморозил маршрут на 562 дня.

Ежедневно автобусы будут отправляться по одному в каждую сторону. Из Петербурга автобус выедет в 6:15, а обратно – в 16:15. Цена билета составила 2 650 рублей. В Финляндии запланировано три остановки: в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа. 

Пока границу разрешено пересекать тем, у кого есть разрешение на законодательном уровне, то есть туристы пока не смогут попасть в Финляндию.  

Ранее мы писали, что генконсульство Финляндии в Петербурге объяснило пробки на границе.

Фото: Pexels

Теги: автобусный рейс, петербург хельсинки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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