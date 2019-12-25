Между Петербургом и Хельсинки возобновили автобусные рейсы

Важно отметить, что поездки с туристическими целями пока запрещены.

С 1 октября между Петербургом и Хельсинки возобновят автобусные рейсы, сообщили в пресс-службе Lux Express. Примечательно, что перевозчик заморозил маршрут на 562 дня.

Ежедневно автобусы будут отправляться по одному в каждую сторону. Из Петербурга автобус выедет в 6:15, а обратно – в 16:15. Цена билета составила 2 650 рублей. В Финляндии запланировано три остановки: в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Пока границу разрешено пересекать тем, у кого есть разрешение на законодательном уровне, то есть туристы пока не смогут попасть в Финляндию.

Ранее мы писали, что генконсульство Финляндии в Петербурге объяснило пробки на границе.

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