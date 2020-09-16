В Финляндии у пассажира автобусного рейса Петербург-Лаппеенранта обнаружили COVID-19

МИД Финляндии не рекомендует горожанам в ближайшее время отправляться в Россию, Бразилию, Южную Африку и Индию.

В Финляндии у пассажира автобусного рейса Петербург-Лаппеенрант обнаружили COVID-19. Информация появилась на сайте больничного округа Eksote в понедельник, 12 июля.

Автобусный рейс отправился из Петербурга в финский город Лаппеенранта 9 июля в 7:30 утра. В передней части салона сидел пассажир, который сообщил пограничной инспекции о заражении коронавирусом.

При длительном времени воздействия велика вероятность того, что каждый человек в автобусе поедет к человеку, который подвергся воздействию коронавируса. Юкка Сухонен, главный инфекционист больничного округа Eksote

В автобусе находились 24 человека, которые направлялись в разные города Финляндии. Здравоохранительный округ Южной Карелии просит всех пассажиров, которые были в том автобусе, сдать тесты на ковид и оставаться дома.

Ранее стало известно, что почти 400 финских болельщиков заболели коронавирусом после поездки в Петербург на Евро-2020.

Фото: pitertransport.com