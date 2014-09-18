Теперь из Петербурга можно будет добраться до Луганска и Йошкар-Олы на автобусе без пересадок

Новые регулярные рейсы в отдаленные регионы были запущены с набережной Обводного канала.

В Петербурге запустили новые автобусные рейсы по межрегиональным маршрутам. Регулярные перевозки пассажиров с набережной Обводного канала, 36 в Йошкар-Олу будут доступны в понедельник, среду и субботу в 11:00 – рейс № 8050. В Луганск автобус будет ездить до конца сентября раз в неделю – по понедельникам в 21:30 (рейс № 8194).

Билеты на новые направления можно будет приобрести в кассах Автовокзала на наб. Обводного канала.

Новые направления автобусного сообщения позволят жителям и гостям города добираться до дальних регионов страны даже в период приостановки авиасообщения.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха