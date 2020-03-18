Правительство планирует брать резервные средства из ФНБ России.

Антон Силуанов сообщил о предстоящем дефиците бюджета на 2020 год. Многие сектора экономики могут сжаться из-за падения стоимости нефти и коронавируса. Об этом глава Минфина заявил во время выступления в коллегии Федерального казначейства. Слова чиновника приводят "РИА Новости".

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По словам Силуанова, под угрозой находятся отрасли перевозок, туризма, малого бизнеса. При этом сокращаются объемы закупок дорогостоящих предметов потребления, включая автомобили. РФ продолжает отклоняться от макроэкономических прогнозов, которые были сформированы на 2020 год. В частности, обвал котировок нефти снизил объемы поступления доходов почти на три триллиона рублей. Сейчас правительство собирается взять из ФНБ страны резервные средства. Внимание будет уделяться точечной поддержке отраслей экономики.

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Видео: YouTube/Правительство России