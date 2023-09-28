Силуанов создание альтернативы SWIFT обсудят в рамках БРИКС

Глава Минфина РФ оценил работу по нацвалютам и платежным системам.

Российский министр по финансам Антон Силуанов сообщил, что создание альтернативы международной финансовой платежной системы SWIFT обсудят в рамках БРИКС. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной на полях Московского финансового форума. Он добавил, что вопрос находится в повестке дня на 2024 год, когда страны будут говорить об альтернативах межбанковской системы передачи информации.

Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений - СПФС, у коллег - китайских партнеров есть своя система. У других стран БРИКС тоже - либо создаются, либо имеются свои системы. Поэтому пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Дополнительно специалист ответил на вопрос о том, как профильное ведомство оценивает потенциал финансового сотрудничества России и стран глобального Юга. Антон Силуанов заметил, что Россия перестраивает все связи с коллективного Запада на Юго-Восток и "эта тенденция будет и дальше продолжаться".

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Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум