Антон Силуанов: резервов хватит на несколько лет, если нефть упадет до $25-30. Об этом "ТАССу" рассказал министр финансов России. Чиновник заявил, для исполнения бюджетных обязательств РФ хватит ресурсов на три года.
Для бюджета и нефтяных компаний, цены на нефть около $60-65 за баррель - естественно, позитивно
добавил спикер
Сейчас в экономике страны наблюдаются позитивные тенденции. Они связаны с наполнением резервов и устойчивым выполнением обязательств. Чиновник заметил, что не хотелось бы видеть стрессовые ситуации "как в одну, так и в другую сторону". При этом маловероятно, что стоимость на нефть будет расти, если не будут достигнуты ограничения с ОПЕК. Они должны касаться вопроса по добычи нефти.
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Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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